Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ünlü yorumcuya "Şaklaban" diyerek hakaret etti

Süper Lig'de ve UEFA'da başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe, bu hafta oynadığı Konyaspor maçında başta İrfan Can Kahveci olmak üzere futbolcuların düşük performansı nedeniyle sahadan mağlup ayrıldı. Mücadelede İrfan Can'ın kullandığı bir serbest vuruş da alay konusu oldu.

ELEŞTİRİDE BULUNDU

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından, İrfan Can Kahveci'yi sert sözlerle eleştirdi. İrfan Can Kahveci'nin sorumluluk almadığını belirten Çelikler, "İrfan Can Kahveci, kendisini yıldız zanneden bir adam. O frikikte o topu Ferdi'ye nasıl atarsın? Sorumluluk almıyorsun. Ben yemem bunları! Ferdi'ye vereyim o ortalasın, Osayi'ye atayım o koşsun. Sorumluluk alacaksın!" ifadelerini kullanmıştı.

HAKARETLE KARŞILIK VERDİ

İrfan Can Kahveci ise Çelikler'in eleştirisine hakaret ederek karşılık verdi. "Merak etme ben çok sorumluluk alıyorum." diyen İrfan Can Kahveci, "Sorumluluklarımdan biri de sizin gibi şaklabanların, kötü bir şeyde ortalığı karıştırmaya çalışıp sürekli birilerini ortaya atanların, algı yapmaya çalışanların, ailemize karıştırmasına izin vermemek. Oynarız veya oynamayız her zaman takımımıza destek olur, Fenerbahçe'nin iyiliği için herkesle mücadele ederiz biz merak etme sen. Geçen sene üstümüze yaptığın algıları geçtik, yemeyiz bunları." ifadelerini kullandı.