Bosna Hersek, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçlarında 23 Eylül 'de Karadağ'ı konuk ederken, 26 Eylül'de de deplasmanda Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Saraybosna 'da basın toplantısı düzenleyen Petev'in açıkladığı 28 kişilik aday kadroda, Arabam.com Konyaspor 'da forma giyen İbrahim Sehic ve Amir Hadziahmetovic de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sehic ve Hadziahmetovic'e milli davet - Son Dakika

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