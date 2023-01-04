Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Alınan bu skorla beraber Fenerbahçe'yi zirveden indiren sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi tekrar liderlik koltuğuna oturdu.
Maçı tribünden izleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isetaraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Binlerce taraftar İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.
Öte yandan o anlarda bir taraftarın Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen sohbet gündem oldu. İmamoğlu'nun koluna dokunup, "Ekrem abi, tribünde diyoruz ki boşuna çekilmedi bunca çile, sen o sun sen o sun bırakmayacağız" diyen taraftar kameraya yansıdı. O sıralarda ise Ekrem İmamoğlu'nun dikkatinin başka bir yerde olması dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › İmamoğlu'na NEF Stadyumu'nda yoğun ilgi! Kolundan tutup 'Sen o sun' diye bağırdı - Son Dakika