Süper Lig'de Gaziantep FK-Amed Sportif maçında ilk yarı gol sesi çıkmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Amed Sportif, Gaziantep Büyükşehir'de karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol atamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Amed Sportif Faaliyetleri'ni ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlkyarı)
2. dakikada Amed SF'nin sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan arka direğe açılan topa Mehmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
9. dakikada Furkan Soyalp'in sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.
15. dakikada Kozlowski'nin ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak barajdan döndü.
23. dakikada sol kanada atılan uzun topu alarak ceza sahasına giren Camara'nın çizgiden çevirdiği topa savunmanın ters vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa Camara'nın tekrar vuruşunda top yine direkten döndü.
24. dakikada ceza sahasında topla buluşan Camara'nın rakibini geçtikten sonra yerden yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
36. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun yerden şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çiçek, Ali Can Alp
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Efe Sarıkaya, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Deian Sorescu, Ulrich Meleke, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski, Victor Gidado, Drissa Camara, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez, Juninho Bacuna, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Hansen, Kerim Çalhanoğlu, Alexandru Maxim, Sabahattin Destici
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Amed SF: Alban Lafont, Umut Meraş, David Bates, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Furkan Soyalp, Rayan Raveloson, Rayan Lutin, Yira Sor, Dia Saba, Gift Orban
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Gökhan Gül, Muhammed Hasan Yıldırım, İsmail Duyu, Kahraman Demirtaş, Mohamed Halil, Dilhan Demir, Berk Kızıldemir
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Sizin düşünceleriniz neler ?