Süper Lig'de geri dönüşler haftaya damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de geri dönüşler haftaya damga vurdu

01.03.2022 09:42
Süper Lig'de geri dönüşler haftaya damga vurdu

Süper Lig'de 27. hafta geride kalırken, futbolseverler gol düellolarına tanıklık etti.

Süper Lig'de 27. hafta geride kalırken, futbolseverler gol düellolarına tanıklık etti. 44 gol atılarak rekor kırılan haftada 5 takım galibiyete geri dönüşle imza attı.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta 66 puanlı Trabzonspor'un liderliği ile geçilirken, oynanan 10 karşılaşmada toplam 44 gol atıldı. 6 ev sahibi, 3 deplasman ekibinin 3 puanla ayrıldığı haftada Adana Demirspor - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı. Süper Lig'in 26. haftasında hakemler tarafından 12 kez penaltı kararı verilirken bu hafta da 8 penaltı verildi.

Gol düelloları yaşandı

Haftanın en gollü karşılaşmasında Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup ederken; Galatasaray - Rizespor (4-2) ve Alanyaspor - Konyaspor (5-1) maçlarında da 6'şar gol atıldı. Gol düellosuna sahne olan diğer maçlarda ise Trabzonspor, Beşiktaş ve Altay rakiplerini 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

Zirvede puan farkı 17

Ligde haftalardır lider konumda yer alan Trabzonspor, sahasında ilk yarıyı 2-0 geride kapattığı maçta Kayserispor'u 90+8. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek puanını 66'ya çıkardı. Hafta içi erteleme maçında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Konyaspor, hafta sonu da Alanyaspor deplasmanında farklı kaybederek zirve yolunda büyük yara aldı. Yeşil-beyazlılar son 4 karşılaşmada 11 puan kaybetti. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir sahasında Karagümrük'e 2-1 kaybederken Adana Demirspor ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

3 büyükler bu hafta da kazandı

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen haftanın ardından bu hafta da 3 puanla sahadan ayrıldı. Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen sarı-lacivertliler üst üste 3. galibiyetini elde ederken puanını da 46'ya çıkararak averajla 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar gol düellosuna sahne olan maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup ederken 44 puanla haftayı 6. sırada tamamladı. 6 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta İzmir'de sona erdiren sarı-kırmızılar ise 35 puana ulaşarak rahat bir nefes aldı. Galatasaray 35 puanla 12. sırada yer alıyor.

Küme düşme hattında son durum

Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, son sıralarda yer alan 4 takım dan 3'ü haftayı mağlubiyetle kapattı. Son galibiyetini 22 Ekim'de Altay'a karşı alan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile galibiyet hasretini 17 maça çıkarırken, 17 puanla ligin dibine demir atmış durumda. İstanbul'dan puansız dönen Rizespor 23 puanla 19. sıraya gerilerken, İzmir ekibi Altay 3 puanla kapattığı haftada puanını 25'e yükseltti. Giresun'dan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Göztepe üst üste 4. yenilgisini alırken 27 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisi ise 6 maç aranın ardından aldığı galibiyetle 29 puana ulaşarak küme düşme hattından çıkmayı başardı.

Gol krallığında 4 isim zirvede

Ligde haftalardır 12 golle gol krallığında zirvede yer alan Aleksandar Pesic, son 5 maçta sakatlığından ötürü takımını yalnız bıraktı. Trabzonspor'un liderliğinde önemli rol oynayan Andreas Cornelius son 5 maçta 1 gol atsa da toplamda 12 golü bulunuyor. Hatayspor forması giyen Ayoub El Kaabi, Yeni Malatyaspor maçında yaptığı hattrick ile gol sayısını 12'ye çıkardı. 12 golle listenin başında yer alan bir diğer isim ise Kasımpaşa'nın forveti Umut Bozok.

Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına 3 puan kazandıran isimlerin başında gelen Michy Batshuayi gol sayısını 11'e çıkarırken; Mame Thiam ise Trabzonspor maçında attığı golle 10. golüne imza attı. Ligde 10 golü bulunan diğer isimler ise; Mame Diouf (Hatayspor), Mario Balotelli ve Britt Assombalonga (Adana Demirspor). - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm Süper Lig'de yeni rekor; bir haftada 44 gol Süper Lig'de yeni rekor; bir haftada 44 gol

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de geri dönüşler haftaya damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
09:43 Savaş çıkınca sipariş iptalleri arttı, para iadeleri devam ediyor
09:42 Putin'in kullandığı ''Bombalar'' hakkında feci iddia: ''Organları buharlaştırıyor!''
09:42 Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan halka "molotof kokteylini böyle kullanın" paylaşımı: Savaşı durdurmak senin elinde, ateş et!
09:32 Savaş sırasında Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Çavuşoğlu, Montrö hükümlerini anlattı
09:28 Rusya-Ukrayna savaşı yatırımı sekteye uğratıyor! Savaş bitmezse Türk müteahhitler 25 milyar dolar zararda
09:26 Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna bırakılan not duygulandırdı!
09:20 Ece Erken Instagram hesabı üzerinden Fayyem kelimesini paylaştı! İşte o sözcüğün sırrı çözüldü
08:57 Ukrayna'da çatılarda 'gizemli' kırmızı semboller: Kim yapıyor, amaçları ne?
08:48 Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?
08:39 Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 09:53:48. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig'de geri dönüşler haftaya damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement