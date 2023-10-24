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Araştırılmasını talep ettiler! Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'nun açıklamaları için TFF'ye çağrı - Son Dakika

Araştırılmasını talep ettiler! Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'nun açıklamaları için TFF'ye çağrı

Son Güncelleme: 24.10.2023 18:17

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun ''Cüneyt Çakır bütün VAR kayıtlarını eline geçirmiş'' yönündeki iddiası sonrası Fenerbahçe harekete geçti. Açıklama yaparak TFF'yi göreve çağıran sarı-lacivertli yönetim, iddialar hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Süper Lig'e bu sezon adeta fırtına gibi başlayan ve yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, Erman Toroğlu'nun açıklamaları için TFF'ye çağrı yaptı.

"VAR KAYITLARI CÜNEYT ÇAKIR'DA VAR"

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, programda, " Türkiye Futbol Federasyonu'nda yetkili biriyle, Cüneyt Çakır konuşuyorlar. Yetkili birinin ismini şimdi vermeyeceğim, ismi bende var. Cüneyt Çakır, 'Sen ne diyorsun, bütün VAR kayıtları bende var, sen neden bahsediyorsun!' diyor. Ne tuhaf değil mi? Cüneyt Çakır, bütün VAR kayıtlarını ele geçirmiş. Ben bunu programda söylerim dedim, bana söyleyen kişiye. 'Yarın mahkemede tek kalmayayım' dedim, 'Kalmazsın' dedi. Cüneyt Çakır bütün VAR kayıtlarına sahip. Ben karışmam" demişti.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Ligde yoluna kayıpsız devam eden ve bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından olan sarı-lacivertliler, Toroğlu'nun açıklamalarından bahsederek TFF'ye çağrı yaptı.

İşte o açıklama;

Konu: 21 Ekim 2023 tarihinde A Spor televizyon kanalında gündeme getirilen bir kısım iddialar hakkında soruşturma açılması istemine ilişkindir.

Açıklamalar:

Geçtiğimiz hafta Federasyonunuza sunmuş olduğumuz 19 Ekim 2023 tarihli yazımızda özetle; kamuoyu nezdinde son günlerde gündeme gelen bir kısım iddialarla ilgili soruşturma açılmasını talep etmiştik. Bahsi geçen iddiaların başında; VAR kayıtlarının dönemin MHK Başkanı Sayın Lale Orta tarafından Kulüp Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'a servis edildiği gibi gerçeği yansıtmayan bir kısım ifadeler yer almaktaydı. Bu gerçek dışı iddia ve buna ilave olarak 4 Ekim 2023 tarihinde Etik Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurular hakkında Federasyonunuzun titiz bir inceleme gerçekleştirmesine yönelik temennimiz bakidir.

Ne yazık ki henüz bir hafta dahi geçmeden, 21 Ekim 2023 tarihinde, A Spor televizyon kanalında hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri hakkında bir kısım iddialar daha ortaya atıldığı dikkatimizi çekmiştir. Söz konusu iddiaların ileri sürüldüğü televizyon programının tam yayınını işbu yazımızın ekinde, dijital ortamda dikkatinize sunmaktayız. Anılan programın özellikle 53. dakikasından sonra ileri sürülen iddialar, özetlemek gerekirse, VAR kayıtlarının yetkisiz kişilerle paylaşıldığına ilişkindir. Bu şekilde gerçekleşecek bir eylemin Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Talimatlara Aykırı Hareket' başlıklı 46. maddesine, 'Belgelerin Haksız Kullanımı' başlıklı 47. maddesine, 'Sahtecilik ve Yanıltma' başlıklı 48. maddesine, 'Davranış Kuralları' başlıklı 55. maddesine, 'Müsabaka Sonucunu Etkileme' başlıklı 56. maddesine ve 'Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma' başlıklı 59. maddesine aykırılık kesp ettiği sabittir. Öte yandan, salt Futbol Disiplin Talimatı ile sınırlı olmaksızın, konuya ilişkin sair hukuki kaynakların MHK Talimatı'nın 40 ile 81. maddelerinde de düzenleme alanına kavuşturulduğu görülmektedir.

Ekte, dijital ortamda ibraza konu edilen programın ilgili kısmının incelenmesi üzerine, yukarıda atıfta bulunulan disiplin ihlallerinin gerçekleştirilmiş olabileceği anlaşılmaktadır. Konuya ilişkin hem Yönetim Kurulunuzun hem de MHK Talimatı'nın 5/1-(k) hükmü uyarınca MHK'nin gerekli soruşturma ve tahkikat süreçlerini başlatması kaçınılmazdır. Bu bağlamda, işbu dilekçemizin Kurulunuz eliyle gerekli duyulması halinde MHK'ye gönderilmesini de talep etmekteyiz.

Daha temiz ve adil bir oyun için sürdürmekte olduğumuz mücadelemizin, Kulübümüzün çıkarlarından ziyade ülke futbolumuzun değerinin artmasını sağlamak adına takipçisi olacağımızı bilginize sunar, gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Burak Çağlan Kızılhan

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Üyesi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Erman Toroğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Araştırılmasını talep ettiler! Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'nun açıklamaları için TFF'ye çağrı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araştırılmasını talep ettiler! Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'nun açıklamaları için TFF'ye çağrı - Son Dakika
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