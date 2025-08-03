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Süper Lig'de Gol Rekorları

03.08.2025 11:24
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda en fazla gol atıldı, 1973-1974'te ise en az gol kaydedildi.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda en fazla gol 2020-2021, en az gol ise 1973-1974 sezonlarında atıldı.

Ligde 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonunda yapılan 420 maçta toplam bin 136 gol atıldı. Bu sayı, lig tarihinde şimdiye dek bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.

Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar

Süper Lig'de gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.

En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,69'da kaldı.

1000 gol barajı 6 kez geçildi

Süper Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 6 kez geçildi.

Ligde fileler 1987-1988 sezonunda bin 32, 2000-2001'de bin 17, 2020-2021'de bin 136, 2021-2022'de bin 67, 2023-2024'te bin 61 ve 2024-2025'te ise bin 4 kez havalandı.

Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi.

Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,405 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti. 2009-2010'da ise gol ortalaması 2,413 olarak kayıtlarda yer aldı.

Son 5 sezonda 1000 gol barajı 4 kez aşıldı

Süper Lig'de son 5 sezonda futbolseverler gole doyuyor.

Ligde son yıllarda yarış 18'den fazla takımla sürerken bu da gol sayılarında bin barajının geçilmesini sağladı.

Son 5 sezonda sırasıyla 2020-2021'de bin 136, 2021-2022'de bin 67, 2023-2024'te bin 61 ve 2024-2025'te bin 4 gol atıldı.

Söz konusu dönemde sadece 2022-2023 sezonunda 954 kez gol sevinci yaşandı ve 1000 gol barajının altında kalındı.

Sezonlara göre dağılım

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde, geride kalan 67 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı ise şöyle:

SezonMaçGolOrtalama
19591142642,32
1959-603809292,44
1960-613808502,24
1961-623808572,26
1962-633529372,66
1963-643066912,26
1964-652405162,15
1965-662405452,27
1966-672725492,02
1967-682726022,21
1968-692404711,96
1969-702404191,75
1970-712404451,85
1971-722404641,93
1972-732404491,87
1973-742404051,69
1974-752404421,84
1975-762404792
1976-772404421,84
1977-782404741,98
1978-792404862,03
1979-802404221,76
1980-812404661,94
1981-822724901,8
1982-833066362,08
1983-843066332,07
1984-853066862,24
1985-863428082,36
1986-873427762,27
1987-8838010322,72
1988-893429852,88
1989-903068192,68
1990-912406722,8
1991-922406772,82
1992-932407162,98
1993-942407002,92
1994-953069453,09
1995-963068732,85
1996-973068782,87
1997-983068612,81
1998-993068752,86
1999-003068782,87
2000-0130610173,32
2001-023069102,97
2002-033068532,79
2003-043069082,97
2004-053069012,94
2005-063068492,77
2006-073067362,4
2007-083067842,56
2008-093067872,57
2009-102766662,41
2010-113068382,74
2011-123308602,61
2012-133068172,67
2013-143068062,63
2014-153068732,85
2015-163068272,7
2016-173068282,71
2017-183069062,96
2018-193068212,68
2019-203068752,86
2020-2142011362,7
2021-2238010672,8
2022-233429542,78
2023-2438010612,79
2024-2534210042,93

Kaynak: AA

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