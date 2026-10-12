Süper Lig\'de Göztepe, Esenyurt\'ta Eyüpspor karşısında ilk 15 dakikayı 1-0 önde geçti

Süper Lig'de Göztepe, Esenyurt'ta Eyüpspor karşısında ilk 15 dakikayı 1-0 önde geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmada ilk 15 dakika sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmada 15 dakika sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?