Süper Lig\'de İlk Kırmızı Kart

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk kırmızı kartı, Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanan karşılaşmada çıktı. Çorum FK'nın Yunan futbolcusu Alexandros Kyziridis, müsabakanın 70. dakikasında gördüğü kırmızı kartla yeni sezonun ilk ihraç edilen oyuncusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı RAMS Park'ta konuk etti. Mücadele 2-2 sona ererken, konuk ekipte Alexandros Kyziridis, karşılaşmanın 70. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kyziridis'in oyundan ihraç edilmesiyle birlikte Süper Lig'de yeni sezonun ilk kırmızı kartı da çıkmış oldu.