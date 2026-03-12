Süper Lig'de Maçların Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın ilk 2 müsabakasında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: Gürcan Hasova
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
