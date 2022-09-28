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Süper Lig'de şampiyonluk araştırması yayımlandı

28.09.2022 14:39
Süper Lig'de şampiyonluk araştırması yayımlandı

Areda Survey'in bu sene Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağına yönelik gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre şampiyonluk koltuğuna yüzde 36,3 ile Galatasaray oturuyor.

Areda Survey'in bu sene Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağına yönelik gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre şampiyonluk koltuğuna yüzde 36,3 ile Galatasaray oturuyor. Galatasaray'ı zirveye taşıyanların büyük çoğunluğunu ise yüzde 44,4 ile kadınlar oluşturuyor.

Ağustos ayında başlayan süper ligde geride bırakılan iki ayın sonunda bu sene kimin şampiyon olacağı da merak konusu haline geldi. Katılımcılara "Sizce bu sene süper ligde hangi takım şampiyon olur?" sorusunun sorulduğu araştırmada yüzde 36,3 ile Galatasaray şampiyonluk koltuğuna oturdu. Galatasaray'ı yüzde 28,8 ile Fenerbahçe, yüzde 19,8 ile Beşiktaş ve yüzde 9,1 ile Trabzonspor takip etti.

KADINLAR GALATASARAY DERKEN ERKEKLER BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON DİYOR

Kadınların yüzde 44,4'ü Galatasaray'ın şampiyon olmasını isterken, erkeklerin yüzde 28,8'i Beşiktaş'ın şampiyon olması yönünde tercihlerini yaptı.

Kadınların şampiyon tercihlerinde ilk dördün sıralaması ise şöyle:

Galatasaray (yüzde 44,4)

Fenerbahçe (yüzde 31,3)

Beşiktaş (yüzde 11,5)

Trabzonspor (yüzde 10,9)

Erkeklerin şampiyon tercihlerinde ilk dördün sıralaması ise şu şekilde oldu:

Galatasaray (yüzde 26,0)

Fenerbahçe (yüzde 27,6)

Beşiktaş (yüzde 28,8)

Trabzonspor (yüzde 7,1)

Bu araştırma, 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.


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Kaynak: DHA

Galatasaray, Araştırma, Spor, Son Dakika

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