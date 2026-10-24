Süper Lig'de Samsunspor ile Amed Sportif'in maçında ilk 15 dakika golsüz geçti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladığı maçta ilk 15 dakika golsüz geçti. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?