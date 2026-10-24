Süper Lig'de Samsunspor ile Amed Sportif'in maçında ilk 15 dakika golsüz geçti. - Son Dakika
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Süper Lig'de Samsunspor ile Amed Sportif'in maçında ilk 15 dakika golsüz geçti.

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Süper Lig\'de Samsunspor ile Amed Sportif\'in maçında ilk 15 dakika golsüz geçti.
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladığı maçta ilk 15 dakika golsüz geçti. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigSamsunsporSporSon Dakika

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