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Süper Lig'de Sivasspor'u yenen Göztepe, galibiyet serisini 3 maça çıkardı - Son Dakika

Süper Lig'de Sivasspor'u yenen Göztepe, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

19.01.2022 19:15
Süper Lig'de Sivasspor'u yenen Göztepe, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, bu sezon ilk kez art arda 3. maçını kayıpsız geçti.

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, bu sezon ilk kez art arda 3. maçını kayıpsız geçti.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Atınç Nukan'la öne geçen Göztepe karşısında Demir Grup Sivasspor ikinci devrenin başında Pedro Henrique'nin penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı. Göztepe 80. dakikada David Tijanic'in golüyle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Göztepe, ligin ikinci devresinde Fraport TAV Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Demir Gup Sivasspor'u da mağlup etti. Bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip puanını 24'e çıkardı.

İlk yarının ilk 2 maçında mağlubiyeti bulunmayan ve 4 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise eksik bir kadroyla geldiği İzmir'de 30 puanda kaldı.

Atınç Nukan'ın 3. golü

Daha önce Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında birer golü bulunan savunma oyuncusu Atınç Nukan, 3. golünü Demir Grup Sivasspor karşısında buldu. Oyuna sonradan dahil olan Tijanic de bu sezon 4. golünü kaydetti.

Göztepe'de 4. kez sarı kartla cezalandırılan Soner Aydoğdu, 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında mücadele edemeyecek.

Pedro Henrique 4. penaltı golünü attı

Demir Grup Sivasspor'un ikinci yarının başında kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Pedro Henrique bu sezon 4. golüne ulaşırken, tüm gollerini penaltıdan kaydetti.

Demir Grup Sivasspor'da bu sezon 4. sarı kartını gören Kerem Atakan Kesgin cezalı duruma düştüğü için 22 Ocak Cumartesi günkü Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Ahmet Çalık'ı unutmadılar

Karşılaşmanın 6. dakikasında iki takım futbolcuları, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı alkışlarla andı. Taraftarlar da Ahmet Çalık için tezahüratlar yaptı.

Müsabakayı 7 bin 910 taraftar takip etti.

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Spor Toto Süper Lig, Atınç Nukan, Sivasspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de Sivasspor'u yenen Göztepe, galibiyet serisini 3 maça çıkardı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'de Sivasspor'u yenen Göztepe, galibiyet serisini 3 maça çıkardı - Son Dakika
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