Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı - Son Dakika
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Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı

22.05.2022 23:06

Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, sahasında Göztepe'yi 7-0 mağlup etti. Mavi Şimşekler'de "Super Mario" lakaplı Mario Balotelli, attığı 5 golle maça damga vurdu.

Adana Demirspor ile Göztepe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 70 kazandı.

BALOTELLI ŞOV YAPTI

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 33, 36, 44, 61 ve 70. dakikalarda Mario Balotelli kaydetti. Mavi Şimşekler'in diğer golleri ise 25. dakikada Atakan Çankaya (kendi kalesine) ve 45. dakikada Erhun Öztümer'den geldi.

ADANA DEMİRSPOR LİGİ 38 PUANLA TAMAMLADI

Bu galibiyetle, 5 maç sonra kazanan Adana Demirspor, ligi 38 puanla tamamladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Göztepe, 28 puanda kaldı.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maç sonrası açıklamalarda bulundu Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maç sonrası açıklamalarda bulundu Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0 (Maç sonucu)

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Son Dakika Spor Süper Lig'de son haftaya 'Super Mario' damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı - Son Dakika
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