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Süper Lig'de Takımların Teknik Direktör İstikrarsızlığı Devam Ediyor - Son Dakika
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Süper Lig'de Takımların Teknik Direktör İstikrarsızlığı Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık ilk periyotta takımların büyük bir bölümü teknik direktörlerini değiştirdi. Türk futbolunun önemli sorunlarından biri olan teknik direktör istikrarsızlığı, bu sezon da devam ediyor. Beşiktaş ise 4. teknik direktör arayışında.

Süper Lig\'de Takımların Teknik Direktör İstikrarsızlığı Devam Ediyor
29.12.2023 - 11:45,  Güncelleme: 11:46
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Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık ilk periyotta takımların çok büyük bölümü sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olan teknik direktör istikrarsızlığı bu sezon da devam ediyor.

Bitexen Antalyaspor'da Nuri Şahin'in de görevinden ayrılmasıyla ligde mücadele eden 20 takımın 15'i sezona başladıkları teknik direktörlerini değiştirdi.

Süper Lig'de Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, sezonun ilk bölümünde teknik direktör değişikliğine gitti.

Beş ekip teknik direktörleriyle devam ediyor

Süper Lig'de 5 takım, sezonu başladıkları teknik direktörleriyle yollarına devam ediyor.

Ligde aynı puanla ilk iki sırada yer alan takımlardan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da da Okan Buruk görevini sürdürüyor.

Çaykur Rizespor'da İlhan Palut, Sivasspor'da Servet Çetin ve Hatayspor'da da Volkan Demirel sezona başladıkları koltuklarında oturuyor.

Beşiktaş 4. teknik direktör arayışında

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde görev yapan 3 teknik direktörüyle de yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı takım, sezona başladığı Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile de devam etmeme kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör için arayışlarını sürdürüyor.

Adana Demirspor da 14. haftadaki Yılport Samsunspor yenilgisinin ardından teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırırken, şu ana kadar takımın başına yeni bir isim getirmedi.

İki farklı takımda çalışanlar

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 teknik adam, iki farklı takımda görev yaptı.

Sezona RAMS Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu MKE Ankaragücü'nde, Mondihome Kayserispor'da başlayan Çağdaş Atan RAMS Başakşehir'de, İstanbulspor'da başlayan Fatih Tekke de Corendon Alanyaspor'da kariyerini sürdürüyor.

Ligde görev yapan teknik direktörler

Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümünde görev yapan teknik direktörler şunlar:

TakımBaşlananGelenGelenGelen
Fenerbahçeİsmail Kartal

GalatasarayOkan Buruk

TrabzonsporNenad BjelicaAbdullah Avcı

KayserisporÇağdaş AtanRecep Uçar

BeşiktaşŞenol GüneşBurak YılmazRıza Çalımbay-
Adana DemirsporPatrick Kluivert-

Çaykur Rizesporİlhan Palut

AntalyasporNuri Şahin-

KasımpaşaKemal ÖzdeşSami Uğurlu

SivassporServet Çetin

MKE AnkaragücüTolunay KafkasEmre Belözoğlu

AlanyasporÖmer ErdoğanFatih Tekke

HataysporVolkan Demirel

BaşakşehirEmre BelözoğluÇağdaş Atan

Gaziantep FKErdal GüneşMarius Sumudica

KonyasporAleksandar StanojevicHakan Keleş

Fatih KaragümrükAlparslan ErdemŞota Arveladze

SamsunsporHüseyin EroğluMarkus Gisdol

PendiksporOsman ÖzköylüIvo Vieira

İstanbulsporFatih TekkeHakan Yakın

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Süper Lig'de Takımların Teknik Direktör İstikrarsızlığı Devam Ediyor - Son Dakika


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