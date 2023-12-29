Süper Lig\'de Takımların Teknik Direktör İstikrarsızlığı Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık ilk periyotta takımların çok büyük bölümü sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olan teknik direktör istikrarsızlığı bu sezon da devam ediyor.

Bitexen Antalyaspor'da Nuri Şahin'in de görevinden ayrılmasıyla ligde mücadele eden 20 takımın 15'i sezona başladıkları teknik direktörlerini değiştirdi.

Süper Lig'de Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, sezonun ilk bölümünde teknik direktör değişikliğine gitti.

Beş ekip teknik direktörleriyle devam ediyor

Süper Lig'de 5 takım, sezonu başladıkları teknik direktörleriyle yollarına devam ediyor.

Ligde aynı puanla ilk iki sırada yer alan takımlardan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da da Okan Buruk görevini sürdürüyor.

Çaykur Rizespor'da İlhan Palut, Sivasspor'da Servet Çetin ve Hatayspor'da da Volkan Demirel sezona başladıkları koltuklarında oturuyor.

Beşiktaş 4. teknik direktör arayışında

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde görev yapan 3 teknik direktörüyle de yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı takım, sezona başladığı Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile de devam etmeme kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör için arayışlarını sürdürüyor.

Adana Demirspor da 14. haftadaki Yılport Samsunspor yenilgisinin ardından teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırırken, şu ana kadar takımın başına yeni bir isim getirmedi.

İki farklı takımda çalışanlar

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 teknik adam, iki farklı takımda görev yaptı.

Sezona RAMS Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu MKE Ankaragücü'nde, Mondihome Kayserispor'da başlayan Çağdaş Atan RAMS Başakşehir'de, İstanbulspor'da başlayan Fatih Tekke de Corendon Alanyaspor'da kariyerini sürdürüyor.

Ligde görev yapan teknik direktörler

Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümünde görev yapan teknik direktörler şunlar:

Takım Başlanan Gelen Gelen Gelen Fenerbahçe İsmail Kartal Galatasaray Okan Buruk Trabzonspor Nenad Bjelica Abdullah Avcı Kayserispor Çağdaş Atan Recep Uçar Beşiktaş Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay - Adana Demirspor Patrick Kluivert - Çaykur Rizespor İlhan Palut Antalyaspor Nuri Şahin - Kasımpaşa Kemal Özdeş Sami Uğurlu Sivasspor Servet Çetin MKE Ankaragücü Tolunay Kafkas Emre Belözoğlu Alanyaspor Ömer Erdoğan Fatih Tekke Hatayspor Volkan Demirel Başakşehir Emre Belözoğlu Çağdaş Atan Gaziantep FK Erdal Güneş Marius Sumudica Konyaspor Aleksandar Stanojevic Hakan Keleş Fatih Karagümrük Alparslan Erdem Şota Arveladze Samsunspor Hüseyin Eroğlu Markus Gisdol Pendikspor Osman Özköylü Ivo Vieira İstanbulspor Fatih Tekke Hakan Yakın

Kaynak: AA