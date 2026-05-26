Süper Lig'de Yaş Ortalamaları Açıklandı

26.05.2026 11:15
Trendyol Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti.

Ligde bu sezon mücadele eden 18 takımda toplam 571 futbolcu forma giydi.

Süper Lig'deki en yaşlı ekip, 27,94 yaş ortalamasıyla Kocaelispor oldu. Yeşil-siyahlıları 27,90 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 27,53 ortalamayla Hesap.com Antalyaspor takip etti.

En genci Göztepe

Göztepe, yaş ortalamasında Süper Lig'in en genç takımı oldu.

İzmir ekibinde 2025-2026 sezonunda top koşturan oyuncuların yaş ortalaması 25,06 olarak gerçekleşti.

Göztepe'yi 25,08'lik yaş ortalamasıyla Trabzonspor ve 25,67'lik ortalamayla TÜMOSAN Konyaspor izledi.

Ortalamalar

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele eden takımların yaş ortalaması şöyle:

TakımYaş ortalaması
Göztepe25,06
Trabzonspor25,08
TÜMOSAN Konyaspor25,67
Galatasaray26,15
Samsunspor26,16
Çaykur Rizespor26,33
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük26,39
Gaziantep FK26,66
ikas Eyüpspor26,80
Beşiktaş26,90
Natura Dünyası Gençlerbirliği27,15
RAMS Başakşehir27,30
Fenerbahçe27,34
Corendon Alanyaspor27,46
Zecorner Kayserispor27,47
Hesap.com Antalyaspor27,53
Kasımpaşa27,90
Kocaelispor27,94

En yaşlısı Paulo Victor

Süper Lig'in en tecrübeli ismi Corendon Alanyaspor'un 39 yaşındaki kalecisi Paulo Victor oldu.

Bu sezon 14 lig maçında görev alan Victor, 571 futbolcu arasında en yaşlısı olarak öne çıktı. Brezilyalı kaleciyi 37 yaşındaki 4 farklı isim takip etti. Hesap.com Antalyaspor'un futbolcusu Veysel Sarı, Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Kocaelispor'un file bekçisi Gökhan Değirmenci, Victor'un ardından ligdeki en tecrübeli isimler olarak dikkati çekti.

Ayrıca sezona Antalyaspor'da başlayan ancak sonrasında Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'ye transfer olan Güray Vural, bu sezon 37 yaşındayken 4 Süper Lig maçında oynadı.

En genci Ayaz Özcan

Ligde bu sezon forma giyen oyuncular arasında en genci Natura Dünyası Gençlerbirliği'ndeki Ayaz Özcan oldu.

Süper Lig'de 3 maça çıkan 1 Ekim 2009 doğumlu Ayaz, sezonu 16 yaşında tamamladı. 6 Haziran 2009 doğumlu Gaziantep FK oyuncusu Muhammet Akmelek de Ayaz ile birlikte 16 yaşında sezonu bitirdi.

Kaynak: AA

