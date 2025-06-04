Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig\'de yılın imzası! Cenk Tosun\'un yeni adresi belli gibi
04.06.2025 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig\'de yılın imzası! Cenk Tosun\'un yeni adresi belli gibi
Haber Videosu

Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye veda ediyor. Sezon boyunca süre bulmakta zorlanan milli futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Antalyaspor Cenk Tosun için harekete geçti. 33 yaşındaki deneyimli golcü, yeni sezonda ilk 11 oyuncusu olacağı bir Süper Lig ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Cenk Tosun, sarı lacivertlilerde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sezon boyunca süre bulmakta güçlük çeken Cenk Tosun, takıma veda etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'den ayrılarak düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen Cenk Tosun için sürpriz bir gelişme yaşandı.

AYRILIK GERÇEKLEŞECEK

Uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'tan ayrılan ve sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, yeni macerasında hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı. Sezon boyunca Süper Lig'de sadece 131 dakika sahada kalabilen Cenk, yeni sezonda takıma veda etme kararı aldı. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isterken, Süper Lig ekipleri ise harekete geçti.

TALİPLERİ GİDEREK ARTIYOR

Süper Lig'den birçok ekip, Cenk Tosun'u gündemine aldı. Ligin yeni ekipleri Kocaelispor ve Fatih Karagümrük ile birlikte, Eyüpspor ve Antalyaspor da milli futbolcu için devrede. Özellikle kadrosunu güçlendirerek Süper Lig'de kalıcı hale gelmek isteyen Fatih Karagümrük'ün Cenk Tosun transferiyle ses getirecek bir hamle yapmak istediği belirtildi.

33 yaşındaki deneyimli golcü de yeni sezonda ilk 11 oyuncusu olacağı bir Süper Lig ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor.

Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yarengüme:
    Ya habercilik yapın ya da dükkânı kapatın. Bu ne ya? 42 3 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    yılın imzası derken? 36 6 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Bu haber mi şimdi? 16 5 Yanıtla
  • Mh459267:
    SONDAKİKA KALİTEYİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ...ADRESİ BELLİ GİBİ DİYORSUNUZ BİR SÜRÜ KULÜP SAYIYORSUNUZ YANİ BELLİ DEĞİL ..! 18 2 Yanıtla
  • 19971997:
    Trabzonsiporda uyusun 11 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

16:17
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
16:06
Zelenski’den Putin’i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya’nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
Zelenski'den Putin'i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya'nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:43:44. #7.13#
SON DAKİKA: Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.