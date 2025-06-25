Süper Lig\'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Eyüpspor ile vedalaşan Caner Erkin için sıcak bir gelişme yaşandı. Eflatun-sarılılarla yollarını ayıran ve geleceği merak edilen 36 yaşındaki sol bek oyuncusu Caner Erkin'in transferi için Süper Lig'in yeni takımı harekete geçti.

EYÜPSPOR'A VEDA ETTİ

2023'ün yazında RAMS Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan Caner Erkin'in eflatun-sarılılarla olan macerası sona erdi. İstanbul temsilcisi, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki tecrübeli sol bek oyuncusuna yeni sözleşme teklif edilmedi.

HAREKETE GEÇTİLER

Geleceği uzun süredir merak konusu olan Caner Erkin için sıcak bir gelişme yaşandı. Selçuk İnan'ı teknik direktörlüğe getiren Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Erkin için harekete geçti. Tecrübeli sol bek oyuncusu ile anlaşmaya çok yakın olan yeşil-siyahlılar, transferi yakın zamanda bitirmeyi planlıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Erkin, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 28 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1532 dakika sahada kalan Erkin, 5 asistle skora etkide bulundu.