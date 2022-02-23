Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı - Son Dakika
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Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı

23.02.2022 21:24
Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de erteleme karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maçta Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

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Gaziantep Kalyon Stadı'nda ikinci yarıdan itibaren oynanmaya başlayan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Gaziantep FK 36, Yeni Malatyaspor ise 17 puana yükseldi. Ligin 27. haftasında haftasında Gaziantep FK, Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Atakaş Hataspor'a konuk olacak.

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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu) Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır

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Son Dakika Spor Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı - Son Dakika
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