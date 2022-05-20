Süper Lig'den düşen Altay, son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek - Son Dakika
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Süper Lig'den düşen Altay, son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek

20.05.2022 09:20
Süper Lig'den düşen Altay, son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği sezon ligden düşen Altay, 38. ve son hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği sezon ligden düşen Altay, 38. ve son hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altay-Kasımpaşa maçında hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Bu sezon iç saha karşılaşmalarını Bornova Aziz Kocaoğlu ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayan Altay, kendi evinde çıktığı 18 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de yer alacak siyah-beyazlı ekip, yarınki Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'e veda edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig'den düşen Altay, son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek - Son Dakika


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