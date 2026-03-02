Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu - Son Dakika
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu

02.03.2026 11:39
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine ülkesinde devam eden Hakim Ziyech, Wydad formasıyla Berkane maçında 90+7'de penaltı golü attı. Bu golle takımı 1-0 galip oldu ve liderle arasındaki puan farkı 1'e indi. Ziyech, attığı kritik golün ardından maçın oyuncusu ödülünü aldı. Faslı yıldızın performansı, ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine ülkesinde devam eden Hakim Ziyech, Wydad formasıyla kritik bir gole imza attı. Fas temsilcisi, Berkane karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

90+7'DE PENALTIYI ATTI, TRİBÜNLER AYAĞA KALKTI

0-0 devam eden karşılaşmanın 90+7. dakikasında Wydad penaltı kazandı. Topun başına geçen Ziyech, sorumluluk alarak yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Golün ardından tribünler büyük coşku yaşadı.

PUAN FARKI 1'E İNDİ

Bu galibiyetle Wydad, lider Raja Casablanca ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Taraftarlar, takımı ipten alan yıldız futbolcuya maç sonunda yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

32 yaşındaki Hakim Ziyech, attığı kritik golün ardından maçın oyuncusu ödülünü aldı. Faslı yıldızın performansı, ülke basınında da geniş yankı uyandırdı.

