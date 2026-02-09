Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe, özel hayatıyla gündeme geldi. Pepe, yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduğu Treanna Trump ile evleneceğini duyurdu.

TREANNA TRUMP SEKTÖRDEN EMEKLİ OLDU

Pepe'nin evlilik kararı öncesinde dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Yetişkin film oyuncusu olarak tanınan Treanna Trump'ın, Nicolas Pepe'nin desteğiyle sektörden emekli olduğu belirtildi.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Futbol kariyerinin ardından özel yaşamıyla da adından söz ettiren Nicolas Pepe, evlilik kararıyla yeni bir döneme adım attı. Çiftin ilişkisi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.