Bir dönem Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe, özel hayatıyla gündeme geldi. Pepe, yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduğu Treanna Trump ile evleneceğini duyurdu.
Pepe'nin evlilik kararı öncesinde dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Yetişkin film oyuncusu olarak tanınan Treanna Trump'ın, Nicolas Pepe'nin desteğiyle sektörden emekli olduğu belirtildi.
Futbol kariyerinin ardından özel yaşamıyla da adından söz ettiren Nicolas Pepe, evlilik kararıyla yeni bir döneme adım attı. Çiftin ilişkisi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)