Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
09.02.2026 15:02
Eski Trabzonsporlu futbolcu Nicolas Pepe, yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduğu yetişkin film oyuncusu Treanna Trump ile evlilik kararı aldığını açıkladı.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe, özel hayatıyla gündeme geldi. Pepe, yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduğu Treanna Trump ile evleneceğini duyurdu.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

TREANNA TRUMP SEKTÖRDEN EMEKLİ OLDU

Pepe'nin evlilik kararı öncesinde dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Yetişkin film oyuncusu olarak tanınan Treanna Trump'ın, Nicolas Pepe'nin desteğiyle sektörden emekli olduğu belirtildi.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Futbol kariyerinin ardından özel yaşamıyla da adından söz ettiren Nicolas Pepe, evlilik kararıyla yeni bir döneme adım attı. Çiftin ilişkisi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Spor

Son Dakika Spor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 838383 838383:
    jardelinde böyle birşeyleri vardı bunlar için normal aktiviteler bunlar haber değeri yok 6 0 Yanıtla
  • ayşe onat ayşe onat:
    midesizler ne olacak, anlayanlara sözüm olmaz.... 0 0 Yanıtla
15:43
SON DAKİKA: Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor - Son Dakika
