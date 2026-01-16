Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
16.01.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan'ın sahibi olduğu Karaarslan İnşaat ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Karaarslan İnşaat'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar Futbol A Takımı formasının sırt bölümünde yer alacağı belirtildi. Ancak bu anlaşma, Amedspor taraftarlarının tepkisini çekti. Taraftarlar, Diyarbakırlı bir iş insanının sponsorluk desteğini Amedspor yerine Beşiktaş'a vermesini eleştirdi.

Beşiktaş'ın, Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan'ın sahibi olduğu Karaarslan İnşaat ile yaptığı sponsorluk anlaşması, Amedspor taraftarlarının tepkisini çekti.

BEŞİKTAŞ KARAARSLAN İNŞAAT İLE SPONSORLUK İMZALADI

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan'ın sahibi olduğu Karaarslan İnşaat ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, anlaşma kapsamında Karaarslan İnşaat'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar Futbol A Takımı formasının sırt bölümünde yer alacağı belirtildi.

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

VAHİT KARAARSLAN: BEŞİKTAŞ BİZİM İÇİN BİR AİLEDİR

İmza töreninde konuşan Vahit Karaarslan, iş birliğini "değer ortaklığı" olarak tanımladı ve "Beşiktaş bizim için bir ailedir. Beşiktaş'la iş birliğimiz sadece bir logodan ibaret değildir, değer ortaklığıdır. Karaarslan İnşaat olarak takımımıza enerji verdiğimize inanıyoruz. Bu gururu yaşamamıza vesile olan değerli yöneticilerimize, taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Beşiktaşımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AMEDSPOR TARAFTARLARINDAN TEPKİ

Anlaşmanın ardından Amedspor taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi. Taraftarlar, Diyarbakırlı bir iş insanının sponsorluk desteğini Amedspor yerine Beşiktaş'a vermesini eleştirdi.

Amedspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    bjk mi amed mi reklam icin bjk su var kendi memleketine ayri yspar o basks 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü... Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Yine İspanya yine ırkçılık Tüm polis o ismi arıyor Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor

18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 18:12:44. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.