Transfer gündeminde adı Süper Lig devleriyle de anılan Liverpool'un 35 yaşındaki kaptanı Virgil van Dijk, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı stoper, yeni sözleşme imzalanmaması halinde kesin olarak sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

''HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ''

Sky Sports'a konuşan tecrübeli savunmacı, fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini ve futbol kariyerinin henüz bitmediğini vurguladı. Önünde daha uzun yıllar olduğunu düşündüğünü belirten Van Dijk, "Benim için en önemlisi kendimi iyi hissetmem ve kendime iyi bakmam. Bu sezonun ardından neler olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

''KESİN OLARAK VEDA EDECEĞİM''

Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğine dair henüz net bir karar vermediğini dile getiren yıldız oyuncu, hakkında çıkan transfer iddialarına da açıklık getirerek, "Şu anda biri çıkıp gelecek sezon ne yapacağımı bildiğini söyler ya da yazarsa bu doğru değildir. Çünkü şu an sizinle konuşurken benim bile hiçbir fikrim yok. Liverpool ile inanılmaz bir yolculuk oldu. Bu yaz neredeyse 10 yıl olacak. Liverpool hayatımın büyük bir parçası ve bu yıllarda yaşadığım her şey için her zaman minnettar olacağım. Sözleşmem uzatılır mı, göreceğiz. Uzatılmazsa yazın kesin olarak veda edeceğim."

LIVERPOOL YENİ SÖZLEŞME DÜŞÜNMÜYOR

Öte yandan İngiliz basınındaki haberlere göre; Liverpool, deneyimli oyuncu ile yeni bir sözleşme düşünmüyor. İngiliz ekibinin formasıyla bugüne dek 389 resmi maça çıkan Virgil van Dijk, savunmadaki liderliğinin yanı sıra 36 gol ve 16 asistlik skor katkısı üretti.