Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-2'lik skorla kazandı.

İSTANBULSPOR'DAN DEPLASMANDA ŞOV

İstanbulspor, 16. dakikada Ferhat Yazgan'ın golüyle öne geçerken, 63. dakikada Eduard Rroca farkı 2'ye çıkardı. 75. dakikada Valon Ethemi skoru 3-0'a getiren golü attı. Erzurumspor'da Eren Tozlu 80. dakika farkı tekrar 2'ye indirse de Muammer Sarıkaya 86. dakikada attığı golle yeniden farkı 3'e çıkardı. 90+6. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Eren Tozlu maçın skorunu belirledi. 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için İstanbulspor büyük bir avantaj elde etti.