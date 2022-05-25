Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı - Son Dakika
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Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı

25.05.2022 20:57
Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor, deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 yendi ve rövanş karşılaşması öncesi büyük avantaj elde etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-2'lik skorla kazandı.

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İstanbulspor, 16. dakikada Ferhat Yazgan'ın golüyle öne geçerken, 63. dakikada Eduard Rroca farkı 2'ye çıkardı. 75. dakikada Valon Ethemi skoru 3-0'a getiren golü attı. Erzurumspor'da Eren Tozlu 80. dakika farkı tekrar 2'ye indirse de Muammer Sarıkaya 86. dakikada attığı golle yeniden farkı 3'e çıkardı. 90+6. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Eren Tozlu maçın skorunu belirledi. 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için İstanbulspor büyük bir avantaj elde etti.

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Son Dakika Spor Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı - Son Dakika
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