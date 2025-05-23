Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur rövanşında Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Turun ilk maçında Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'u 4-1 yenmişti.
Eşleşmenin galibi play-off finalinde Süper Lig'e yükselebilmek için Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?