MKE Ankaragücü'nde ikinci Mustafa Dalcı dönemi 14 ay sürdü - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nde ikinci Mustafa Dalcı dönemi 14 ay sürdü

28.08.2022 11:12
MKE Ankaragücü'nde ikinci Mustafa Dalcı dönemi 14 ay sürdü

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı'nın sarı-lacivertlilerdeki ikinci dönemi 14 ay sürdü.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı'nın sarı-lacivertlilerdeki ikinci dönemi 14 ay sürdü.

Ligde ilk 3 maçında sadece bir puan alan ve son olarak dün Vavacars Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybeden sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Mustafa Dalcı istifasını sundu.

Kulüp başkanlığına geçen yıl seçilen Faruk Koca ve yönetimi tarafından 20 Haziran 2021'de göreve getirilen Mustafa Dalcı, 14 aylık süreçte de takımı Süper Lig'e çıkarmasına rağmen yeni sezona kötü bir başlangıç yapmasıyla ayrılık geldi.

Dalcı yönetiminde, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e adını yazdıran sarı-lacivertliler, transfer döneminde de birçok isme imza attırdı.

Arabam.com Konyaspor'la sahasında 0-0 berabere kalan, deplasmanda da Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'e kaybeden MKE Ankaragücü, 1 puanda kaldı.

İkinci Dalcı döneminde MKE Ankaragücü, 36'sını 1. Lig, 3'ünü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 41 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

Mustafa Dalcı, MKE Ankaragücü'nü 2020-2021 sezonunda da Süper Lig'de kısa bir süre çalıştırmıştı. O dönemde ligde 15 maça çıkan Dalcı, takımıyla 5 galibiyet elde etmişti.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde ikinci Mustafa Dalcı dönemi 14 ay sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nde ikinci Mustafa Dalcı dönemi 14 ay sürdü - Son Dakika
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