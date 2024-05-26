Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu

Süper Lig\'e veda eden son takım Ankaragücü oldu

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'a konuk olan Ankaragücü, maçta iki kez öne geçmesine rağmen rakibine 4-2 kaybetti. Bu sonuçla Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başkent ekibi küme düşen son takım oldu.

26.05.2024 21:09
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Kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, ligin son haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu ve Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu

2 KEZ ÖNE GEÇTİ, SKORU KORUYAMADI

Başkent ekibi, 25. dakikada penaltıdan Anastasios Chatzigiovannis'in attığı gole öne geçti. Trabzonspor maçın 63. dakikasında Edin Visca ile durumu 1-1 yaptı. Kazanmaya ihtiyacı olan Ankaragücü 78. dakikada Ali Sowe ile 2-1 öne geçti. Trabzonspor 87. ve 90. dakikada Enis Destan'ın attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. Enis Destan 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Bordo-mavililer 4-2'lik skorla galibiyete ulaştı.

Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu

KÜME DÜŞEN SON TAKIM OLDU

Ankaragücü 40 puanda kaldı ve Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından küme düşen dördüncü takım oldu. Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu 67 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Emre Belözoğlu, Trabzonspor, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa tufan: Emre senden kime hayır gelmiş ankaragücüne gelsin 26 5 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Yallah Emre sende ikinci lige 21 4 Yanıtla
  • Kelaloğlu: Hakem de ben başkan sporun kara lekesi Emre Belözoğlu sizlere iyi oldu Ankaragücü’ne yazık oldu 10 2 Yanıtla
  • Sedat Keskin: ?????? 0 1 Yanıtla

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