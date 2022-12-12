Süper Lig'de şaşkınlık yaratan karar! Sezon başında sözleşme yenileyen eldiven, şimdi emekli oluyor

Morgdaki 67 cesede tecavüz etti! Evinde yapılan aramada ortaya çıkan detay daha feci

Kılıçdaroğlu ve kurmayları bakanlığa çıkarma yaptı! Bozdağ'dan suçlamaya yanıt gecikmedi

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor'a karşı oynanan mücadelede sakatlık geçiren Antalyaspor'un kalecisi Ruud Boffin, herkesi şaşırtan bir karar aldı.

FUTBOLU BIRAKIYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlandıktan sonra 2 hafta içerisinde iyileşen ancak bir daha forma şansı bulamayan Antalyaspor'un kalecisi Ruud Boffin, kariyerini sonlandırma kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Futbolu bırakma kararını yöneticilere bildiren Ruud Boffin, yetkililerle pazarlıklara başladı. Akdeniz ekibinden alacağı birkaç aylık maaşı bulunan Belçikalı kaleci, pazarlıkların sona ermesinin ardından sözleşmesini feshedecek.