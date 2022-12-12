Süper Lig'de şaşkınlık yaratan karar! Sezon başında sözleşme yenileyen eldiven, şimdi emekli oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de şaşkınlık yaratan karar! Sezon başında sözleşme yenileyen eldiven, şimdi emekli oluyor

12.12.2022 11:26

Süper Lig ekibi Antalyaspor ile sezon başında sözleşme tazeleyen Ruud Boffin, futbolu bırakma kararı aldı. 7. haftada oynanan Adana Demirspor karşılaşmasından bu yana forma giymeyen tecrübeli eldiven, emekli olma kararını kulüp yöneticilerine iletti.

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor'a karşı oynanan mücadelede sakatlık geçiren Antalyaspor'un kalecisi Ruud Boffin, herkesi şaşırtan bir karar aldı.

FUTBOLU BIRAKIYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlandıktan sonra 2 hafta içerisinde iyileşen ancak bir daha forma şansı bulamayan Antalyaspor'un kalecisi Ruud Boffin, kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Süper Lig'de herkesi şaşırtan karar! Sezon başında sözleşme yeniledi, şimdi futbolu bırakıyor

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Futbolu bırakma kararını yöneticilere bildiren Ruud Boffin, yetkililerle pazarlıklara başladı. Akdeniz ekibinden alacağı birkaç aylık maaşı bulunan Belçikalı kaleci, pazarlıkların sona ermesinin ardından sözleşmesini feshedecek.

YORUMLAR
500
SPOR Napoli Teknik Direktörü Spalletti Kim'in ayrılık ihtimali zor SPOR Napoli Teknik Direktörü Spalletti Kim'in ayrılık ihtimali zor SPOR Napoli Teknik Direktörü Spalletti Kim'in ayrılık ihtimali zor SPOR Napoli Teknik Direktörü Spalletti Kim'in ayrılık ihtimali zor

Ruud Boffin, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de şaşkınlık yaratan karar! Sezon başında sözleşme yenileyen eldiven, şimdi emekli oluyor - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ekrem İmamoğlu'ndan en net adaylık açıklaması: Bütün CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama kararı verecek olan 6'lı masadır
11:53 Ronaldo'nun son paylaşımı kısa sürede tarihe geçti! Beğeni sayısı adeta rekora koşuyor
11:42 MasterChef Türkiye'nin son kadın yarışmacısı Büşra, en az oyu alarak yarışmaya veda etti
11:41 5 aydır maaş alamadığını iddia eden işçinin sorusu Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi çılgına çevirdi: hesap mı vereceğim?
11:31 İngiltere'de hastane morgunda 67 cesede tecavüz eden sapık, o anları video kaydına almış
11:22 Süper Lig'de şaşkınlık yaratan karar! Sezon başında sözleşme yenileyen eldiven, şimdi emekli oluyor
11:17 Adalet Bakanlığı'nın önüne giden Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı: Devlet ayağa kalsın, yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor
11:15 Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na yürüyüp konuşma yapan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Doğru bilgi aktarılmıyor
10:59 Antalya'da yaşanan sel felaketinde hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte kentten son kareler...
10:55 Bakan Nebati'den çok konuşulacak asgari ücret sözleri: Ne verilse haklarıdır, fakir fukaraya vermek bereket getirir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2022 12:16:15. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig'de şaşkınlık yaratan karar! Sezon başında sözleşme yenileyen eldiven, şimdi emekli oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement