Antalyaspor Kulübünden "Hoş geldin Cemali Sertel" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiralık olarak renklerine bağladı - Son Dakika

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