Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı

01.08.2022 19:39
Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunda takım kaptanlığımızı yapan profesyonel futbolcumuz Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.


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Kaynak: DHA

Giresunspor, Zeki Yavru, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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