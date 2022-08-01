Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunda takım kaptanlığımızı yapan profesyonel futbolcumuz Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

Giresunspor, Zeki Yavru, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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