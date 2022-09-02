Kayserispor'a PFDK'dan ceza

PFDK kararında, "Yukatel Kayserispor Kulübünün, 28 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Giresunspor müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, geride kalan hafta Kayseri'de oynanan Kayserispor- Giresunspor maçında stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kayserispor kulübüne 400 bin TL para cezası verildi.

Kaynak: İHA

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