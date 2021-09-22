Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

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