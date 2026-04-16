Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig Haftası Başlıyor

16.04.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 30. haftasında yarın iki maç oynanacak, hakemler belli oldu.

SÜPER Lig'in 30'uncu haftası yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - ikas Eyüpspor: Cihan Aydın

17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak

19 NİSAN PAZAR

14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova

20.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir FK: Alper Akarsu

20 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:39:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.