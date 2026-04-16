Süper Lig Haftası Başlıyor

SÜPER Lig'in 30'uncu haftası yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler de belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18 NİSAN CUMARTESİ
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - ikas Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak
19 NİSAN PAZAR
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova
20.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir FK: Alper Akarsu
20 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan
