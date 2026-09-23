Süper Lig hakemleri Çamlıca'da alt klasman hakemlerine kokartlarını takdim etti - Son Dakika
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Süper Lig hakemleri Çamlıca'da alt klasman hakemlerine kokartlarını takdim etti

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu, Çamlıca'da bir restoranda kokart gecesi düzenledi. Geceye katılan Süper Lig hakemleri alt klasman hakemlerinin kokartlarını takdim etti, etkinlik Cengiz Kurtoğlu konseriyle sona erdi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu tarafından kokart gecesi düzenlendi.

Çamlıca'da bir restoranda gerçekleştirilen geceye Süper Lig hakemlerinden Mehmet Türkmen, Ozan Ergün, Atilla Karaoğlan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ömer Tolga Güldibi ve Çağdaş Altay gibi isimler katıldı.

Kokart gecesinde Süper Lig hakemleri, alt klasman hakemlerinin kokartlarını takdim etti.

Gece, Cengiz Kurtoğlu konseriyle tamamlandı.

Kaynak: AA
Cengiz KurtoğluİstanbulÇamlıcaTürkiyeFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig hakemleri Çamlıca'da alt klasman hakemlerine kokartlarını takdim etti - Son Dakika
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