Süper Lig hakemleri Çamlıca'da alt klasman hakemlerine kokartlarını takdim etti

Süper Lig hakemleri Çamlıca'da alt klasman hakemlerine kokartlarını takdim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu, Çamlıca'da bir restoranda kokart gecesi düzenledi. Geceye katılan Süper Lig hakemleri alt klasman hakemlerinin kokartlarını takdim etti, etkinlik Cengiz Kurtoğlu konseriyle sona erdi.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu tarafından kokart gecesi düzenlendi.
Çamlıca'da bir restoranda gerçekleştirilen geceye Süper Lig hakemlerinden Mehmet Türkmen, Ozan Ergün, Atilla Karaoğlan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ömer Tolga Güldibi ve Çağdaş Altay gibi isimler katıldı.
Kokart gecesinde Süper Lig hakemleri, alt klasman hakemlerinin kokartlarını takdim etti.
Gece, Cengiz Kurtoğlu konseriyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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