Bir dönem Sivasspor formasıyla Süper Lig'de fırtına estiren Max Gradel, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fildişi Sahilli eski futbolcu, ülkesinde Turizm Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Sivasspor'da gösterdiği performansla Türk futbolseverlerin hafızasında yer edinen Gradel, aktif futbol kariyerinin ardından ülkesine hizmet edecek. Fildişi Sahili hükümeti, deneyimli ismi Turizm Bakan Yardımcılığı görevine getirdi.
Süper Lig'de Sivasspor forması giydiği dönemde attığı goller ve etkili oyunuyla dikkat çeken Max Gradel, hem ligde hem de Avrupa kupalarında takımının önemli isimlerinden biri olmuştu.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?