Süper Lig\'i sallayan yıldız takımından ayrılıyor! İşte istenen bonservis

Geçen sezon 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe'ye devre arasında gelen Romulo, Süper Lig'de gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Sambacı'ya Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ile Fransa'dan Monaco takımları talip oldu. Bu ekiplerin dışında 3 kulübün daha Romulo için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından önce kiralanan ardından opsiyon kullanılarak 3.5 milyon Euro bedelle kadroya dahil edilen Romulo için Sport Republic şirketinin 15 milyon Euro ve üzerinde gelir beklediği belirtildi. Yönetimin yurt içinden gelen teklifleri ise yetersiz bulduğu öğrenildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası dahil 31 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, toplam 15 gol atıp 10 da asist yaptı.