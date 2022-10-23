Adana Demirspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Adana Demirspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

10 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmada Konyaspor'un golü 22. dakikada Mame Diouf'tan gelirken, Adana Demirspor ise 32. dakikada bu gole Babajide Akintola ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

LİDERLİĞİ KAPTIRDILAR

Adana Demirspor bu sonuçla puanını 22'ye yükseltirken, liderliği maç eksiği bulunan Fenerbahçe'ye kaptırdı. Konyaspor ise puanını 19'a çıkardı ve 6. sırada kendisine yer buldu.