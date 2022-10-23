Adana Demirspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Adana Demirspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

23.10.2022 19:24

Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuçla Mavi Şimşekler zirve yolunda yara alırken, maç eksiği bulunan Fenerbahçe haftayı lider kapatmayı garanti altına aldı.

Adana Demirspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

10 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmada Konyaspor'un golü 22. dakikada Mame Diouf'tan gelirken, Adana Demirspor ise 32. dakikada bu gole Babajide Akintola ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

LİDERLİĞİ KAPTIRDILAR

Adana Demirspor bu sonuçla puanını 22'ye yükseltirken, liderliği maç eksiği bulunan Fenerbahçe'ye kaptırdı. Konyaspor ise puanını 19'a çıkardı ve 6. sırada kendisine yer buldu.

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SON DAKİKA: Adana Demirspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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