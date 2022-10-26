Mauro Icardi'den Ali Palabıyık'a bomba sözler: Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım ancak bu kadar kötü hakemler görmedim

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Palabıyık'ı sert eleştiren isimlerden birinin de sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi olduğu ortaya çıktı.
Cumhuriyet Gazetesi'ndeki habere göre, Arjantinli yıldızın, maç sonu takım arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmede hakemlerin performansıyla ilgili, "Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım. Ancak bu kadar kötü hakemler görmedim" ifadelerini kullandı.
Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'da yönetici Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ve kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi.
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