Mauro Icardi'den Ali Palabıyık'a bomba sözler: Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım ancak bu kadar kötü hakemler görmedim - Son Dakika
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Mauro Icardi'den Ali Palabıyık'a bomba sözler: Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım ancak bu kadar kötü hakemler görmedim

26.10.2022 15:30

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin karşılaşmanın ardından hakem Ali Palabıyık için sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki yıldız oyuncunun maç sonu arkadaşlarına yaptığı değerlendirmede, "Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım. Ancak bu kadar kötü hakemler görmedim." ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Palabıyık'ı sert eleştiren isimlerden birinin de sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi olduğu ortaya çıktı.

"BU KADAR KÖTÜ HAKEMLER GÖRMEDİM"

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki habere göre, Arjantinli yıldızın, maç sonu takım arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmede hakemlerin performansıyla ilgili, "Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım. Ancak bu kadar kötü hakemler görmedim" ifadelerini kullandı.

PFDK'YE SEVK EDİLDİLER

Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'da yönetici Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ve kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi.

YORUMLAR
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Son Dakika Spor Mauro Icardi'den Ali Palabıyık'a bomba sözler: Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım ancak bu kadar kötü hakemler görmedim - Son Dakika


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