Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

23.10.2022 17:17

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip peş peşe 2. galibiyetini alarak puanını 19'a çıkarttı.

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

ÜSTE ÜSTE 2. GALİBİYET

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Thiam kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

KAYSERİSPOR PUANINI 19'A YÜKSELTTİ

Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 19'a yükseltti ve ligde 6. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 13 puanda kalarak 10. sırada yer aldı.

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SON DAKİKA: Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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