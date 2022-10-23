Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Thiam kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.
Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 19'a yükseltti ve ligde 6. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 13 puanda kalarak 10. sırada yer aldı.
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