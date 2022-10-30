Türk futbolu Jorge Jesus gibisini görmedi! Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi - Son Dakika
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Türk futbolu Jorge Jesus gibisini görmedi! Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi

30.10.2022 22:54

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi. Bu sezon 11 maçta 34 gole ulaşan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, adeta adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Deneyimli hoca, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalamasına sahip olan isim oldu.

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ise inanması güç bir rekora imza attı.

JESUS'TAN İYİSİ YOK

Opta verilerine göre, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu.

BATSHUAYI ŞOV YAPTI

İstanbulspor engelini çok rahat geçen sarı-lacivertlilerde, Michy Batshuayi 3 gol ve 1 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.

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İstanbulspor, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolu Jorge Jesus gibisini görmedi! Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolu Jorge Jesus gibisini görmedi! Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi - Son Dakika
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