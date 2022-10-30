Türk futbolu Jorge Jesus gibisini görmedi! Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi

"Her eleştiri kabulüm" diye söze başlayan Ünal, iki liderin tepkisine çok sert çıktı

TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, Atatürk'le ilgili sözleri gündem oldu

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ise inanması güç bir rekora imza attı.

JESUS'TAN İYİSİ YOK

Opta verilerine göre, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu.

BATSHUAYI ŞOV YAPTI

İstanbulspor engelini çok rahat geçen sarı-lacivertlilerde, Michy Batshuayi 3 gol ve 1 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.