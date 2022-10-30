Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ise inanması güç bir rekora imza attı.
Opta verilerine göre, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu.
İstanbulspor engelini çok rahat geçen sarı-lacivertlilerde, Michy Batshuayi 3 gol ve 1 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.
Son Dakika › Spor › Türk futbolu Jorge Jesus gibisini görmedi! Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi - Son Dakika