Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı mücadelenin ilk 11'leri açıklandı! Okan Buruk'un tercihi şaşırttı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı mücadelenin ilk 11'leri açıklandı! Okan Buruk'un tercihi şaşırttı

28.10.2022 19:06
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı mücadelenin ilk 11'leri açıklandı! Okan Buruk'un tercihi şaşırttı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 12. haftasında konuk olacağı Fatih Karagümrük mücadelesinin ilk 11'leri açıklandı. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Galatasaray'da Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez forma giyecek.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. 3 maçtır galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibini yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyor.

EKSİKLER

Karagümrük'te cezalı Ozdoev'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Kapacak ve Kazım Kazım maç kadrosunda yer almadı. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Yusuf Demir de maç kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük (Muhtemel): Viviano, Braschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Lawrence, Shukurov, Kouassi, Kerim, Borini

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı mücadelenin ilk 11'leri açıklandı! Okan Buruk'un tercihi şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı mücadelenin ilk 11'leri açıklandı! Okan Buruk'un tercihi şaşırttı - Son Dakika
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