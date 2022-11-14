Giresunspor yenilgisinin ardından soyunma odasına inen Ali Koç, Fenerbahçeli futbolculara çok net konuştu - Son Dakika
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Giresunspor yenilgisinin ardından soyunma odasına inen Ali Koç, Fenerbahçeli futbolculara çok net konuştu

14.11.2022 11:56

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un karşılaşmadan sonra soyunma odasına indiği ortaya çıktı. Burada futbolculara teşekkür eden Koç, "Avrupa'da ve ligde bize büyük mutluluklar yaşattınız. Bu bir yol kazası. Dünya Kupası sonrasında yine aynı başarıları yakalayacağınıza inanıyorum ve size güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası arasına Giresunspor mağlubiyetiyle giren Fenerbahçe'de Karadeniz ekibiyle oynanan karşılaşma sonrası Başkan Ali Koç, soyunma odasına indi. Futbolculara teşekkür eden Koç, futbolculara moral verdi.

"BU BİR YOL KAZASI"

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Giresunspor mağlubiyetinin ardından soyunma odasına inen Ali Koç futbolcuları teselli etti. "Hepinize teşekkür ediyorum. Avrupa'da ve ligde bize büyük mutluluklar yaşattınız. Bu bir yol kazası. Dünya Kupası sonrasında yine aynı başarıları yakalayacağınıza inanıyorum ve size güveniyorum" diyen Koç, kırmızı kart gören Pedro ile yenen iki golde hata yapan Serdar Aziz'e de moral verdi.

"DİNLENMEYİ HAK ETTİNİZ"

Kendisi gelmeden kimsenin soyunma odasından çıkmasını istemeyen Teknik Direktör Jorge Jesus da "Bu bir yol kazası. Şimdi gidin 12 gün iyice dinlenin. Bunu fazlasıyla hak ettiniz" diyerek oyuncularına sahip çıktı.

YORUMLAR
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Rıdvan Dilmen, Giresunspor mağlubiyeti sonrası Jorge Jesus'u eleştirdi: Crespo'yu oyuna aldığında Arao'nun önüne koydu, yan yana oynatmalıydı Rıdvan Dilmen, Giresunspor mağlubiyeti sonrası Jorge Jesus'u eleştirdi: Crespo'yu oyuna aldığında Arao'nun önüne koydu, yan yana oynatmalıydı Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor maçının ardından Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor maçının ardından

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor yenilgisinin ardından soyunma odasına inen Ali Koç, Fenerbahçeli futbolculara çok net konuştu - Son Dakika
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