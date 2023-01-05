Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti

Adana Demirspor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.
Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Belhanda, 49. dakikada Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada NDiaye ve 82. dakikada Gökhan Töre'den geldi. Mücadeleyi 6-0 kazanan Adana Demirspor, 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 30'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. İstanbulspor ise 11 puanda kalarak ligin son sırasından kurtulamadı.
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