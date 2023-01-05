Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti

05.01.2023 22:39

Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 yendi. Bu galibiyetle Mavi Şimşekler, puanını 30'a yükselterek zirve takibine devam etti.

Adana Demirspor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

ONYEKURU DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Belhanda, 49. dakikada Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada NDiaye ve 82. dakikada Gökhan Töre'den geldi. Mücadeleyi 6-0 kazanan Adana Demirspor, 3 puanın sahibi oldu.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 30'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. İstanbulspor ise 11 puanda kalarak ligin son sırasından kurtulamadı.

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Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 6 İstanbulspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 6 İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)

Adana Demirspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
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