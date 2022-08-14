Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında! - Son Dakika
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Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında!

14.08.2022 00:28
Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında!

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonucu yenilen gol, sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı. Taraftarlar sosyal medyada 27 yaşındaki futbolcuya tepkilerini dile getirdi.

Galatasaray bu sezon taraftarı önünde oynadığı ilk maçta Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya sarı-kırmızılıların yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'nın hatası damga vurdu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın 77. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın hatalı geri pasında Giresunsporlu futbolcu Sainz araya girdi ve Muslera'yı geçerek topu ağlara gönderdi. Bu hata sonrası 27 yaşındaki futbolcu sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

TARAFTAR GÖSTERDİ

Bazı taraftarlar Abdülkerim Bardakcı'ya sahip çıkılması gerektiğini belirtirken bazıları ise 27 yaşındaki savunmacının Galatasaray seviyesinde olmadığı ifade etti.

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Abdülkerim Bardakcı, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında! - Son Dakika
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