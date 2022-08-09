Kayserispor sahasında kazanmak istiyor

Süper Lig 2022-2023 sezonuna Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Yukatel Kayserispor, bu hafta sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak müsabaka için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, taraftarının önünde kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Kaynak: İHA

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