Arda Güler'den büyük başarı! Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe bile bu skora ulaşamadı

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, müthiş performansıyla Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Genç futbolcunun ilk 20 kulüp takımı maçına bakıldığında, dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktığı görüldü.

ARDA GÜLER, DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARI SOLLADI

Arda Güler, Fenerbahçe'deki ilk 20 maçında 5 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti. Dünya futbolunun süperstarları ise kariyerlerinin başlarında kendi kulüplerinde oynadığı ilk 20 maçta bu istatistiğin çok uzağında kaldı.

Dünyaca ünlü futbolcuların kulüplerindeki ilk 20 maç performansı şöyle: