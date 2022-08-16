Arda Güler'den büyük başarı! Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe bile bu skora ulaşamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Güler'den büyük başarı! Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe bile bu skora ulaşamadı

16.08.2022 22:32

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Arda Güler attığı 2 golle maça damga vurmuştu. 18 yaşındaki genç yıldız, kulüp kariyerindeki ilk 20 maç baz alındığında gol ve asist sayısı olarak büyük bir başarıya imza attı. 5 gol ve 5 asist sayısına ulaşan Arda Güler, dünyaca ünlü futbolcular Messi, Ronaldo, Mbappe ve Neymar'ı ilk 20 maçlarına bakıldığında geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, müthiş performansıyla Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Genç futbolcunun ilk 20 kulüp takımı maçına bakıldığında, dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktığı görüldü.

ARDA GÜLER, DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARI SOLLADI

Arda Güler, Fenerbahçe'deki ilk 20 maçında 5 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti. Dünya futbolunun süperstarları ise kariyerlerinin başlarında kendi kulüplerinde oynadığı ilk 20 maçta bu istatistiğin çok uzağında kaldı.

Dünyaca ünlü futbolcuların kulüplerindeki ilk 20 maç performansı şöyle:

YORUMLAR
500
Fenerbahçeli Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı gol Messi'ye benzetildi Fenerbahçeli Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı gol Messi'ye benzetildi Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jorge Jesus kahkaha atarak yanıtladı Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jorge Jesus kahkaha atarak yanıtladı

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Arda Güler, Fenerbahçe, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'den büyük başarı! Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe bile bu skora ulaşamadı - Son Dakika


Son Dakika
22:32 Arda Güler'den büyük başarı! Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe bile bu skora ulaşamadı
22:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan basına servis edilmeyen ziyaret! Eve sadece kendisi girdi
22:04 Türk sinemasının emektar ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşında yaşamını yitirdi
21:57 Husumetli oldukları komşularını kurşun yağmuruna tutan Metin Işık ve oğlu tutuklandı
21:28 Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Rachid Ghezzal 3 hafta sahaya çıkamayacak
21:24 Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı!
21:12 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
21:03 Maç adeta golle başladı! Danimarka'da denge bozuldu
20:40 Düzce'de can pazarı! Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi : 1 ölü, 12 yaralı
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 22:43:10. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Güler'den büyük başarı! Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe bile bu skora ulaşamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement