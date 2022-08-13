Süper Lig'in yeni ekibi kayıplarda! Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u tek golle geçti

Kayserispor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
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