Süper Lig'in yeni ekibi kayıplarda! Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u tek golle geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'in yeni ekibi kayıplarda! Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u tek golle geçti

13.08.2022 21:35
Süper Lig'in yeni ekibi kayıplarda! Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. İlk 2 hafta itibarıyla ligin yeni ekibi İstanbulspor henüz puanla tanışamazken, Kayserispor ise ilk galibiyetini aldı.

Kayserispor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

3 PUANLA TANIŞTILAR

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.

KAYSERİSPOR HAFTAYA İSTANBUL'A GELİYOR

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 İstanbulspor: 0 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 İstanbulspor: 0 (İlk Yarı) Kayserispor İstanbulspor maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu Kayserispor İstanbulspor maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu

İstanbulspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in yeni ekibi kayıplarda! Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u tek golle geçti - Son Dakika


Son Dakika
21:22 Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu sosyal medyayı salladı
20:32 Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Kullandığı forkliftin altında kalan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
20:22 Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
20:19 Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yiyen Manchester United sosyal medyada gündem oldu
19:47 Zincir marketlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Piyasaları rahatlatacağız
19:33 Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
19:14 Arsenal, Gabriel Jesus'un şov yaptığı mücadelede Leicester City'yi 4 golle geçti
19:13 DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı! Ali Babacan çıkacak sonuca göre önemli kararlar alacak
19:58 Mülteciler yurtlarda bedava mı kalıyor? KYK'dan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 21:35:43. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'in yeni ekibi kayıplarda! Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u tek golle geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement