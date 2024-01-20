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Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor-İstanbulspor maçını yönetecek hakem belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor-İstanbulspor maçını yönetecek hakem belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Kayserispor-İstanbulspor maçının hakemi Cihan Aydın olarak belirlendi. Maç, 22 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak.

Süper Lig\'in 21. haftasında Kayserispor-İstanbulspor maçını yönetecek hakem belli oldu
20.01.2024 - 08:37,
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Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor- İstanbulspor maçına Cihan Aydın'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak Kayserispor ile İstanbulspor maçının orta hakemi olarak Cihan Aydın'ı atandı. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Aksu olurken Cihan Aydın, bu sezon Kayserispor'un ilk kez bir maçını yönetecek.

22 Ocak 2024 Pazartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile İstanbulspor maçı saat 20.00'de oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor-İstanbulspor maçını yönetecek hakem belli oldu - Son Dakika
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