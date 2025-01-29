Süper Lig'in 22'nci haftası cuma günü oynanacak Eyüpspor – Sivasspor ile Konyaspor – Bodrum FK karşılaşmaları ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
31 OCAK CUMA:
20.00 Eyüpspor – Sivasspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor – Bodrum FK: Ümit Öztürk
1 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Hatayspor – Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kayserispor – Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir FK – Samsunspor: Çağdaş Altay
2 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Adana Demirspor – Kasımpaşa: Yasin Kol
16.00 Göztepe – Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe – Çaykur Rizespor: Burak Pakkan
3 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Gaziantep FK – Galatasaray: Kadir Sağlam
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in 22. Haftası Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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